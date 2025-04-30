Новости России

Бойцы из КНДР открыли огонь при виде российских журналистов, заявил Коц

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Северокорейские военные в Курской области однажды открыли огонь при виде российских журналистов на КПП, заявил военкор «КП» Александр Коц.

По его словам, бойцы из КНДР беспрекословно следовали уставу и инструкциям, порой доходило до курьезных ситуаций. Так, корреспонденты приехали на полигон, чтобы снять работу операторов дронов. Это происходило в месте расположения подразделений из Северной Кореи.

Когда журналисты проехали КПП вслед за военными, северокорейцы открыли предупредительный огонь в воздух.

«(Журналисты. — Прим. Ред.) остановились, выскочили наружу — а там гости с Востока, которые дроноводов-то уже знают, а журналистов — нет», — отметил Коц.

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В итоге авторам сюжета пришлось объясниться, в ответ корейцы улыбнулись и приветливо махали коллегам рукой.

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