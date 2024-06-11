Вторник, 11 июня, 2024

Бойцов СВО и их семьи предупредили о новом виде мошенничества

Автор: 7info7

Опубликовано

Участникам специальной военной операции и их близким посоветовали не обращаться за помощью к юристам, которые предоставляют платные услуги за свою деятельность.  Об этом «Парламентской газете» рассказала глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Депутаты столкнулись с тем, что в рамках работы по поддержке участников СВО, появилось множество частных  юристов и адвокатов, которые решили заработать на ничего не подозревающих гражданах.

— Я расцениваю это как введение в заблуждение и на самом деле как новый вид мошенничества, — прокомментировала депутат Государственной Думы

Также Ольга Тимофеева напомнила о том, что в России существует закон, а также разнообразные структуры  бесплатной юридической помощи. Помимо этого, в каждом городе присутствует  фонд «Защитники Отечества», оказывающий помощь участникам военной операции и их семьям. Людей, которые могут стать целью подобных схем, призвали не обращаться в конторы, обещающие повысить выплаты .

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