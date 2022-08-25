Четверг, 25 августа, 2022
Татьяна Проводина

Боеприпас времён ВОВ нашли в Шацком районе

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Мину времён Великой Отечественной войны обследовали сотрудники Росгвардии.

В дежурную часть управления Росгвардии по региону поступила информация из полиции, что на окраине посёлка Пенькозавод нашли предмет, похожий на мину. На место прибыла группа разминирования рязанского ОМОН.

После осмотра предмета выяснилось, что это 60-миллиметровая миномётная мина со следами сильной коррозии. Боеприпас не представлял опасности, поскольку в нём не было боезаряда и взрывчатых веществ.

Мину передали сотрудникам ОМВД по Шацкому району для разбирательства.

Управление Росгвардии по Рязанской области напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя к ним прикасаться, нужно немедленно обратиться в экстренные службы.

Боеприпас времён ВОВ нашли в Шацком районе
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