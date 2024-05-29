Боец ВСУ заявил, что хочет идти с русскими на Киев

Украинский военный в приватном разговоре заявил, что он и многие сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Видео с участием бойца ВСУ скрытно сняли в вагоне поезда, когда он общался с попутчиками из числа гражданских.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли», — заявил военный.

По его мнению, при таком сценарии боевые действия давно бы завершились.

Боец добавил, что в его бригаде погибли уже 80 процентов личного состава, но командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.