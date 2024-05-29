Среда, 29 мая, 2024

Боец ВСУ заявил, что хочет идти с русскими на Киев

Автор: powder

Опубликовано

Украинский военный в приватном разговоре заявил, что он и многие сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, сообщило РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

Видео с участием бойца ВСУ скрытно сняли в вагоне поезда, когда он общался с попутчиками из числа гражданских.

«Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли», — заявил военный.

По его мнению, при таком сценарии боевые действия давно бы завершились.

Боец добавил, что в его бригаде погибли уже 80 процентов личного состава, но командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества

В Рязани скончались участник ВОВ Иван Караваев и замдиректора ЖБИ-3 Игорь Безгинов

В Петербурге заметили полностью голую девушку в День пограничника

В Рязани прорвало канализацию

SHOT: ушедший на СВО муж Блиновской покинул свою часть

Ольга Меганская поделилась эмоциями от шоу «Невеста. Экстра любовь»

В Рязани МУП «РМПТС» оштрафовали на 737 500 рублей

В доме бегавшего по улице Ивангорода мужчины в крови нашли труп

После обрушения балкона с женщиной в Касимове возбуждено уголовное дело

Появилась информация о новом ректоре Рязанского радиоуниверситета

Российские войска начали штурм центра н. п. Старомайорское в ДНР — ВД

Алексей Дюмин назначен Секретарём Госсовета РФ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В центре Рязани произошло аварийное отключение электричества

Новости Рязани
Аварию устраняют две бригады из 6 человек и 2 единиц техники.

В Рязани скончались участник ВОВ Иван Караваев и замдиректора ЖБИ-3 Игорь Безгинов

Новости Рязани
Некролог опубликовала в среду, 29 мая, газета «Рязанские ведомости».

В Петербурге заметили полностью голую девушку в День пограничника

Новости мира
Прохожие заметили полностью обнаженную девушку в День пограничника возле...

В Рязани прорвало канализацию

Новости Рязани
Фонтан бьет со вчерашнего вечера.

SHOT: ушедший на СВО муж Блиновской покинул свою часть

Новости мира
Супруг блогера Елены Блиновской Алексей покинул расположение воинской части...