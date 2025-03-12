Боец пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от удара ВСУ

Российский военный с позывным Сухой пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ, сообщила РИА Новости жительница села Шевченко в ДНР.

По ее словам, Виталий несколько раз приходил к ее семье в гости. В один из дней ВСУ запустили тяжелый дрон «Баба-Яга», который начал расстреливать дом. Про словам собеседницы, Сухой спас ее дочь и внучку.

«Закрыл собой. Он упал и их собой закрыл», — рассказала женщина.

Ребенку на момент случившегося было полтора года.

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По ее словам, у Виталия должна была родиться дочь, он показывал местным жителям снимки с УЗИ и очень гордился этим.