Боец ЧВК «Вагнер», прошедший срочную службу в Рязани, погиб в зоне спецоперации

7 февраля в Волгоградской области пройдёт прощание с погибшим на Украине 23-летним Никитой Бушмакиным. Отслужив срочную службу в Рязани, он добровольно подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

После окончания Волгоградского строительного техникума Никита отправился в военкомат. Срочную службу он проходил в железнодорожных войсках в Рязани. 9 мая 2020 года Никита участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве, — сообщает V1.RU.

Друзья молодого человека вспоминают о нём как о добром, весёлом и отзывчивом парне. По их словам, Никита был хорошим и надёжным товарищем, искренним, честным и справедливым человеком.

17 ноября Никита Бушмакин добровольно вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился к линии соприкосновения. Он погиб 16 января. У Никиты остались мама и сестра. Супругой и детьми молодой человек обзавестись не успел.

Семье Никиты передали заслуженные награды ЧВК «Вагнер». За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, Никита Бушмакин награждён орденом Мужества посмертно. Проводят в последний путь бойца в родном посёлке Береславка со всеми воинскими почестями.