Благоустройство зеленой зоны на улице Сельских Строителей обсудили в Рязани

Общественное обсуждение предложений по благоустройству зеленой зоны в районе улицы Сельских Строителей состоялось на площадке детской школы искусств №2.

В мероприятии приняли участие депутат Рязанской городской Думы по округу №15 Галина Трушина, представители администрации города, жители микрорайона и поселка Недостоево.

На обсуждение жителей был представлен эскизный план благоустройства, который включает расчистку территории от поросли с сохранением части зеленых насаждений, устройство паркового освещения, создание дорожно-тропиночной сети, размещение скамеек, урн, озеленение территории, устройство детского, спортивного оборудования и площадки для проведения массовых мероприятий. Рязанцы внесли предложения по дополнительному обустройству площадки для выгула собак, контейнерной площадки рядом со сквером и парковочной зоны для машин. Все вопросы были приняты для проработки.

— Реализация этого проекта на окраине города Рязани преобразит общественную территорию микрорайона Недостоево, повысит уровень жизни жителей, положительно скажется на облике данного пространства и создаст дополнительные возможности для отдыха взрослых и детей, — сказала Галина Трушина.

По итогам состоявшихся обсуждений городское управление энергетики и ЖКХ создаст рабочий проект, который будет согласован с жителями. В связи с тем, что территория благоустройства имеет большую площадь, реализация данного проекта будет проходить в несколько этапов.