Благоустройство территорий Рязани обсудили на совещании в администрации города. Также рассмотрели реализацию проектов местных инициатив и нацпроектов.

Работы по уборке и благоустройству города ведутся ежедневно. Летом внимание уделяется окосу травы. За 10 дней выполнили опиловку и снос свыше тысячи деревьев, главным образом в Железнодорожном и Московском районах.

Продолжаются работы на пяти пространствах – в Гвардейском сквере, парке им. Белякова, Лыбедском бульваре, Лесопарке и территории Вишнёвый сад – Дубовая роща.

Стартовала приёмка дорог по двухгодичным контрактам и дворам.

Елена Сорокина поручила усилить контроль за соблюдением правил парковки автотранспорта на зелёных зонах и торговли.