Бизнесмена застрелили у бара в Перми

Вечером 5 октября в Орджоникидзевском районе города Перми в баре застрелен местный житель. Мужчина 1963 года рождения скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи завели 2 уголовных дела: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

По данным РЕН ТВ, убит местный бизнесмен Александр Луков. Предприниматель подъехал на автомобиле к своему бару на улице Первомайской. Когда Луков выходил из салона, неизвестный выстрелил в мужчину.

Предположительно, убийца стрелял из пистолета с глушителем — звуков в баре не слышали.