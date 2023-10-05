Четверг, 5 октября, 2023
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Бизнесмена застрелили у бара в Перми

7info
Фото: t.me/su_skr59

Вечером 5 октября в Орджоникидзевском районе города Перми в баре застрелен местный житель. Мужчина 1963 года рождения скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи завели 2 уголовных дела: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

По данным РЕН ТВ, убит местный бизнесмен Александр Луков. Предприниматель подъехал на автомобиле к своему бару на улице Первомайской. Когда Луков выходил из салона, неизвестный выстрелил в мужчину.

Предположительно, убийца стрелял из пистолета с глушителем — звуков в баре не слышали.

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