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Рязанский поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает отметить своё 8-летие

Поисковому отряду «Лиза Алерт» в Рязанской области исполняется 8 лет. В свой день рождения отряд устраивает день открытых дверей и ждёт родителей и всех неравнодушных людей от 18 лет, на мероприятие, посвящённое детской безопасности, профилактике пропажи пожилых людей и деятельности отряда.

В программе дня:

— Родительское собрание — разговор о безопасности в городе и в лесу
— Беседа о профилактике пропажи пожилых людей
— Рассказ об отряде и достижениях за 8 лет
— Общение с поисковиками
— Фотовыставка и конкурс детского рисунка

Встреча пройдёт в воскресенье, 22 марта, в читальном зале Областной детской библиотеки ( ул. Почтовая, 63).

Начало мероприятия в 15.00. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Для детей устраивается предварительный конкурс рисунков.

Темы работ:
«Я иду в лес и беру с собой»
«Самый страшный зверь в лесу..»
«Я терялся в…»

Возраст участников: от 5 до 16 лет.

Работы будут приниматься до 20 марта в Областной детской библиотеке (Почтовая, 63) в отделе обслуживания читателей дошкольного и младшего школьного возраста.

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