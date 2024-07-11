Четверг, 11 июля, 2024

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на детскую площадку в Щебекино

Автор: 7info

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В городе Шебекино во двор многоквартирного дома было сброшено взрывное устройство с беспилотника. В момент атаки на площадке находились пятеро детей, которые получили различные ранения, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двое из них в тяжёлом состоянии были доставлены бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу (ДОКБ). Троим детям медики Шебекинской ЦРБ оказали первую помощь, и сейчас бригады скорой помощи везут их в ДОКБ.

По словам Гладкова, во дворе не было военных объектов, на площадке сидели не военные. Среди пострадавших были пятеро мальчишек, одному из которых всего 8 лет.

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