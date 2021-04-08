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Четверг, 8 апреля, 2021
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Белозерцев выругался матом при виде часов от Шпигеля

Никита Брыкин

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который арестован по делу о взяточничестве, высказался о подарке от бизнесмена Бориса Шпигеля, также фигурирующего в уголовном деле, пишет портал BFM.RU.

Белозерцева обвиняют в получении взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Чиновник подчеркнул, что узнал, что ему подарили брендовые часы Breguet постфактум. При этом экс-глава региона отметил, что собирался вернуть подарок Шпигелю, но не успел. По его словам, сначала бизнесмен уехал в Израиль, а по возвращении был арестован.

«Я надеюсь, что водитель помнит мою нецензурную лексику, на каком основании взяли, и он (подарок. – Прим. Ред.) оказался в машине. Я действительно хотел вернуть их в исходное положение», – утверждает Белозерцев.

Он также обратил внимание, что никогда не протежировал Шпигеля.

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