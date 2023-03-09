Четверг, 9 марта, 2023
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Белгородский губернатор высказался о задержании экс-мэра Иванова

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о задержании бывшего мэра региональной столицы Антона Иванова, сообщил «Бел.Ру».

Губернатор назвал случившееся бедой, в том числе всей области.

«Когда человека арестовывают, – это всегда трагедия. Для семьи, родственников, коллег. И для имиджа Белгородской области проблема большая», – отметил Гладков.

По его словам, случившееся не входит в компетенцию региональных властей, вопросом занимаются силовые структуры.

«В БИКе нарушений очень много. Несколько раз проводил совещания, разгребать нам придется много», – отметил глава региона.

О задержании Иванова стало известно утром 8 марта. Его обвиняли в получении взятки в виде автомобиля на сумму около трех миллионов рублей.

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