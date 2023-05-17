Жительница Белгородской области пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что глава Волоконовского района Сергей Бикетов не информирует людей об обстрелах, пишет «Go31.ru».

По ее словам, при этом чиновник выкладывает на своей странице только «песни и пляски. При этом белгородцы якобы узнают атаках ВСУ из интернета.

«Понимаю, что глава хочет поделиться тем объемом работы, который выполняется», – отметил Гладков.

Глава региона уже обсудил этот вопрос с Бикетовым и поручил ему увеличить объем информации по оперативной обстановке.