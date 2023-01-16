Понедельник, 16 января, 2023
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Белгородцы заметили грубую ошибку на вывеске на фестивале вареников

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Жители Белгорода обнаружили на фестивале вареников вывеску с грубой ошибкой, написал портал «Мое Онлайн».

В Сети появилась фотография с места случившегося. На ней видно, что организаторы открыли «ВаренЕчное Белогорья» вместо «ВаренИчного».

Журналисты издания предположили, что ответственные лица просмотрели этот момент и допустили оплошность в предпраздничной суете.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, главное в этом фестивале — счастливые лица больших и маленьких жителей и гостей Белгородской области.

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