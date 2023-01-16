Белгородцы заметили грубую ошибку на вывеске на фестивале вареников

Жители Белгорода обнаружили на фестивале вареников вывеску с грубой ошибкой, написал портал «Мое Онлайн».

В Сети появилась фотография с места случившегося. На ней видно, что организаторы открыли «ВаренЕчное Белогорья» вместо «ВаренИчного».

Журналисты издания предположили, что ответственные лица просмотрели этот момент и допустили оплошность в предпраздничной суете.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, главное в этом фестивале — счастливые лица больших и маленьких жителей и гостей Белгородской области.