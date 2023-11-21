Белгородцы пожаловались на не очищенные от снега улицы

Жители Белгородской области пожаловались на не очищенные от снега улицы, пишет издание «Бел.Ру».

Такая проблема наблюдается в селе Старая Безгинка и микрорайоне Крылатский в Алексеевском округе. Его глава Алексей Калашников пообещал исправить ситуацию.

На ледяную дорогу в районе домов №98-104 на проспекте Богдана Хмельницкого посетовала жительница Белгорода. Из-за этого автомобили не могут проехать.

Кроме того, в сугробах оказались дороги на улице Чичерина и Михайловском шоссе, а также в районе ТРЦ «Мега Гринн» и Харьковской горы.