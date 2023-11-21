Вторник, 21 ноября, 2023
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Белгородцы пожаловались на не очищенные от снега улицы

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Жители Белгородской области пожаловались на не очищенные от снега улицы, пишет издание «Бел.Ру».

Такая проблема наблюдается в селе Старая Безгинка и микрорайоне Крылатский в Алексеевском округе. Его глава Алексей Калашников пообещал исправить ситуацию.

На ледяную дорогу в районе домов №98-104 на проспекте Богдана Хмельницкого посетовала жительница Белгорода. Из-за этого автомобили не могут проехать.

Кроме того, в сугробах оказались дороги на улице Чичерина и Михайловском шоссе, а также в районе ТРЦ «Мега Гринн» и Харьковской горы.

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