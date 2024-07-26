Белгородцы пожаловались, что в укрытиях «везде нагажено»

Жительница Белгорода пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на грязь и мусор в укрытиях в областном центре, пишет «Бел.Ру».

В частности, женщина указала на состояние укрытия на улице Макаренко недалеко от школы №11. По ее словам, вход в него заблокирован поваленным деревом.

«Понимаю, что люди свиньи, но, раз такая ситуация, кто-то ведь должен там убираться. Куда ни зайди, везде нагажено», — утверждает белгородка.

Глава региона согласился с проблемой, но уточнил, что поставить «по дворнику» у всех укрытий невозможно.

В итоге он поручил мэру Валентину Демидову разрешить ситуацию с тем, что в укрытиях «нехорошие люди ведут себя недостойно».