Белгородцев пытались напугать западными самолетами с химическим оружием

Жителей Белгорода предупредили о фейке, который распространили украинские Telegram-каналы, написал «Бел.Ру».

В ложном сообщении говорится, что над городом пролетели три самолета из Польши и США с химическим оружием.

К нему приложили призыв не выходить на улицы и закрыть окна. Первоисточником злоумышленники указали канал, который ведет уехавший за границу белгородец.

Такого сообщения там не было, а шум в небе над Белгородом связан с работой российской армии.