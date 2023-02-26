Воскресенье, 26 февраля, 2023
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Белгородцев пытались напугать западными самолетами с химическим оружием

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Жителей Белгорода предупредили о фейке, который распространили украинские Telegram-каналы, написал «Бел.Ру».

В ложном сообщении говорится, что над городом пролетели три самолета из Польши и США с химическим оружием.

К нему приложили призыв не выходить на улицы и закрыть окна. Первоисточником злоумышленники указали канал, который ведет уехавший за границу белгородец.

Такого сообщения там не было, а шум в небе над Белгородом связан с работой российской армии.

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