Белгородцев оскорбило, что московские журналисты называют Шебекино селом

Жительница Шебекино пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что некоторые столичные журналисты называют ее город селом, пишет «Бел.Ру».

Белгородка пристыдила работников СМИ и призвала их выучить географию региона.

«Не могу сказать, что часто общаюсь с московскими журналистами, но всем им сделаю замечаю сразу, как только встречу», – пообещал Гладков.