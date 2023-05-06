spot_img
Суббота, 6 мая, 2023

Белгородцев оскорбило, что московские журналисты называют Шебекино селом

Жительница Шебекино пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову, что некоторые столичные журналисты называют ее город селом, пишет «Бел.Ру».

Белгородка пристыдила работников СМИ и призвала их выучить географию региона.

«Не могу сказать, что часто общаюсь с московскими журналистами, но всем им сделаю замечаю сразу, как только встречу», – пообещал Гладков.

Глава региона назвал Шебекино одним из самых красивых городов Белгородской области, которому сейчас нелегко.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации