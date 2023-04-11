spot_img
Вторник, 11 апреля, 2023
powder

Белгородцев напугали блокпосты, обложенные мешками

На главнуюНовости мира

Жителей Белгородской области встревожило появление блокпостов, обложенных мешками, сообщил портал «Бел.Ру».

Один из таких объектов появился в хуторе Зоринские Дворы в Ивнянском районе. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что речь идет о плановой работе по защите населения.

«Корректируем, закупаем оборудование, работаем с населением, а также рекомендуем работодателям, чьи предприятия расположены близко к границе, подготовить защищенные укрытия», – высказался глава региона.

По его словам, власти стараются рассказывать об обстановке в области и заблаговременно оповещать людей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации