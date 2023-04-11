Белгородцев напугали блокпосты, обложенные мешками

Жителей Белгородской области встревожило появление блокпостов, обложенных мешками, сообщил портал «Бел.Ру».

Один из таких объектов появился в хуторе Зоринские Дворы в Ивнянском районе. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что речь идет о плановой работе по защите населения.

«Корректируем, закупаем оборудование, работаем с населением, а также рекомендуем работодателям, чьи предприятия расположены близко к границе, подготовить защищенные укрытия», – высказался глава региона.

По его словам, власти стараются рассказывать об обстановке в области и заблаговременно оповещать людей.