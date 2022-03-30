Белгород накрыла волна «минирований» административных зданий

В среду, 30 марта, появилась информация о «минировании» здания правительства Белгородской области, мэрии Белгорода, пишет Бел.Ру.

- Реклама -

Волна минирований задела издательский дом «Мир Белогорья». В редакцию издания «Белгород-Медиа» поступил звонок с предупреждением, что «в течение 30 минут здание будет взорвано».

Также сообщил и о «минировании» института культуры, госпиталя ветеранов войн, здания нового дома быта, а также судов.

Известно, что правительство Белгородской области уже работает в штатном режиме.