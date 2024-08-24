Суббота, 24 августа, 2024

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по жалобе сироты из Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению сироты из Рязани, который пожаловался на нарушение его жилищных прав. Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

Молодой человек обратился в приемную главы СК России в социальной сети «ВКонтакте» с жалобой на то, что был исключен из очереди на получение жилья после достижения совершеннолетия, поскольку у его бабушки имеется муниципальная квартира. Однако проживать с бабушкой он не может из-за сложных личных взаимоотношений.

Ранее Бастрыкин уже взял эту ситуацию под личный контроль, и в Следственном управлении СК России по Рязанской области была начата процессуальная проверка. Теперь руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и его результатах.

Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

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