Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по жалобе сироты из Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению сироты из Рязани, который пожаловался на нарушение его жилищных прав. Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

Молодой человек обратился в приемную главы СК России в социальной сети «ВКонтакте» с жалобой на то, что был исключен из очереди на получение жилья после достижения совершеннолетия, поскольку у его бабушки имеется муниципальная квартира. Однако проживать с бабушкой он не может из-за сложных личных взаимоотношений.

Ранее Бастрыкин уже взял эту ситуацию под личный контроль, и в Следственном управлении СК России по Рязанской области была начата процессуальная проверка. Теперь руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и его результатах.

Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.