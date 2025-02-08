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Александр Бастрыкин, фото: t.me/infocentrskrf
Общество

Бастрыкин потребовал разобраться в скандале с «заплесневелым» ФАП под Орлом

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкину потребовал доклад об итогах проверки в ФАП в селе Маслово Орловской области, сообщили в пресс-службе СК.

Руководитель ведомства обратил внимание на публикации, в которых говорится о ненадлежащем состоянии фельдшерско-акушерского пункта.

«Сообщается, что в связи с длительным протеканием кровли фельдшерско-акушерского пункта в селе Маслово Орловской области в помещениях образовалась плесень, отделочные материалы пришли в негодность», — уточнили в СК.

Кроме того, в здании отсутствуют напольные покрытия, повреждены оконные стеклопакеты, но ремонтные работы не начаты.

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Подготовить доклад и передать его руководству поручили главе регионального управления Следственного комитета.

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