Бастрыкин потребовал разобраться в скандале с «заплесневелым» ФАП под Орлом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкину потребовал доклад об итогах проверки в ФАП в селе Маслово Орловской области, сообщили в пресс-службе СК.
Руководитель ведомства обратил внимание на публикации, в которых говорится о ненадлежащем состоянии фельдшерско-акушерского пункта.
Кроме того, в здании отсутствуют напольные покрытия, повреждены оконные стеклопакеты, но ремонтные работы не начаты.
Подготовить доклад и передать его руководству поручили главе регионального управления Следственного комитета.