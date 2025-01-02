Бастрыкину доложат о гибели студента РязГМУ Адиля Эль Мшиши

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову доложить о результатах проверки, проведенной по факту гибели 18-летнего гражданина Марокко в Рязани.

Согласно сообщениям СМИ, семья погибшего выражает несогласие с выводами следствия, считая, что смерть молодого человека могла носить криминальный характер. Родственники также указывают на возможную неполноту проведенных проверочных мероприятий.

Инцидент произошел в ноябре текущего года. Студент РязГМУ 18-летний Эль Мшиши Адиль перестал выходить на связь с родными. Через несколько дней его тело было обнаружено в Новопавловском городском пруду, признаки указывали на утопление.

Ранее СУ СК России по Рязанской области провело процессуальную проверку, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах проверки и обоснованиях отказа в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Напомним, труп пропавшего студента Адиль Эль Мшиши нашли в пруду в Новопавловской роще в середине ноября. О том, кто был с Адилем накануне гибели, рассказала его сестра.