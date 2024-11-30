Сестра погибшего в Рязани марроканского студента рассказала, кто был с ним перед смертью

В интервью изданию “Новая газета — Рязань” сестра погибшего 18-летнего Адиля Эль Мшиши поделилась своей версией и подробностями случившегося. По её словам, накануне гибели её брат был не один.

Студент мог проводить время с молодым человеком, с которым познакомился, когда летел в Россию. Этого парня Адиль знал лишь несколько недель. Так как погибший был очень застенчивым и находился в России короткий срок, вряд ли он смог бы познакомиться и сблизиться с кем-то ещё.

Женщина не стала называть друга брата по имени, поскольку неизвестно, насколько он причастен к трагедии. Также в интервью была названа причина смерти Адиля.

Напомним, труп Адиля Эль Мшиши 15 ноября достали из пруда в Новопавловской роще.