Брат погибшего в Рязани марокканского студента сообщил новые подробности трагедии

Следственное управление СК РФ по Рязанской области отказало в возбуждении уголовного дела о гибели 18-летнего студента из Марокко Адиля Эль Мшиши, который учился в Рязанском медуниверситете. Об этом сообщил telegram-канал «Новая газета — Рязань», ссылаясь на старшего брата погибшего Мехди Эль Мшиши.

Родные погибшего студента не согласны с решением следствия и намерены обжаловать его в Москве. При этом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по документам было внесено 16 декабря, родственники получили его только 20 декабря.

Фото с телеграм-канала поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань»

Брат Адиля заявил, что просмотр камер видеонаблюдения правоохранителями был произведён лишь на пятый день после пропажи парня, а реальную помощь в его поисках оказали только волонтёры. Он также отметил, что семья не обвиняет никого в смерти Адиля и допускает несчастный случай, но недовольна отношением следственных органов и хочет добиться, чтобы тайна гибели была раскрыта.

По словам Мехди, экспертиза не выявила наркотических веществ в организме его брата, а молодого человека, с которым он был в день смерти, не проверили на полиграфе, как планировалось изначально:

— Нам стало известно, что Адиль в тот день ушел из общежития с парнем, тоже марокканцем, с которым он познакомился в самолете. Что было дальше, единственный свидетель гибели брата, с его слов, не помнит. Так он сказал следователю. Я лично переводил его показания по телефону, так как он плохо знает русский. Он говорил: «Мы гуляли, потом дошли до какого-то места, потом не помню. Очнулся в грязи, вернулся в общежитие». Следователь обещал, что парень будет проверен на детекторе. Сказал: «Наберите меня 10 декабря, я скажу результат». Но 10-го мне было сказано, что специалист-полиграфолог на больничном. Через некоторое время я снова позвонил и мне сказали, что он еще не вышел с больничного, а сроки прошли и надо выносить постановление, — объяснил брат погибшего.

Также он обнародовал следующие данные: изначально была информация о том, что Адиль обращался в медцентр «Надежда» с болями в спине. Так как центр специализируется на гинекологии, сотрудница вызвала скорую помощь, которая осмотрела молодого человека и доставила в общежитие. Полиция утверждала, что проверила эту информацию и подтвердила, что это был Адиль. Позднее выяснилось, что в медцентр обращался другой марокканский студент. Сотрудница «Надежды» опознала его, увидев фотографию, и сообщила об этом родственникам.

Напомним, труп пропавшего студента Адиль Эль Мшиши нашли в пруду в Новопавловской роще в середине ноября. О том, кто был с Адилем накануне гибели, рассказала его сестра.