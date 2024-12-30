Брат погибшего в Рязани марокканского студента сообщил новые подробности трагедии

Следственное управление СК РФ по Рязанской области отказало в возбуждении уголовного дела о гибели 18-летнего студента из Марокко Адиля Эль Мшиши, который учился в Рязанском медуниверситете. Об этом сообщил telegram-канал «Новая газета — Рязань», ссылаясь на старшего брата погибшего Мехди Эль Мшиши.
Родные погибшего студента не согласны с решением следствия и намерены обжаловать его в Москве. При этом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по документам было внесено 16 декабря, родственники получили его только 20 декабря.
Брат Адиля заявил, что просмотр камер видеонаблюдения правоохранителями был произведён лишь на пятый день после пропажи парня, а реальную помощь в его поисках оказали только волонтёры. Он также отметил, что семья не обвиняет никого в смерти Адиля и допускает несчастный случай, но недовольна отношением следственных органов и хочет добиться, чтобы тайна гибели была раскрыта.
По словам Мехди, экспертиза не выявила наркотических веществ в организме его брата, а молодого человека, с которым он был в день смерти, не проверили на полиграфе, как планировалось изначально:
Также он обнародовал следующие данные: изначально была информация о том, что Адиль обращался в медцентр «Надежда» с болями в спине. Так как центр специализируется на гинекологии, сотрудница вызвала скорую помощь, которая осмотрела молодого человека и доставила в общежитие. Полиция утверждала, что проверила эту информацию и подтвердила, что это был Адиль. Позднее выяснилось, что в медцентр обращался другой марокканский студент. Сотрудница «Надежды» опознала его, увидев фотографию, и сообщила об этом родственникам.
Напомним, труп пропавшего студента Адиль Эль Мшиши нашли в пруду в Новопавловской роще в середине ноября. О том, кто был с Адилем накануне гибели, рассказала его сестра.