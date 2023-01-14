Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о проживании граждан в аварийном доме

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о проживании граждан в аварийном доме в одном из районов Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СМИ сообщается, что жители аварийного дома в городе Усинске Республики Коми обращают внимание на затянувшиеся сроки расселения при том, что проживание в доме уже стало небезопасным – на протяжении длительного времени происходили возгорания, имеются проблемы с отоплением и антисанитарные условия. Следственными органами СУ СК России по Республике Коми проводится проверка по размещенной в СМИ информации.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми Исаеву А.Н. возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК.