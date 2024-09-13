Пятница, 13 сентября, 2024

Бастрыкин поручил разобраться с жалобой женщины-инвалида из Касимова

Автор: Алексей Самохин

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению женщины-инвалида из города Касимова Рязанской области, которая заявила о нарушении её жилищных прав.

Жительница Касимова, инвалид I группы, обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на отсутствие мер по обеспечению её благоустроенной квартирой, приспособленной для маломобильных граждан. Женщина рассказала, что более 20 лет находилась в очереди на улучшение жилищных условий, но в прошлом году была незаконно снята с учёта. В настоящее время она проживает в квартире на втором этаже без балкона, не имея возможности свободно выходить на улицу из-за отсутствия пандусов.

Обращения в различные компетентные органы не дали результатов.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительных результатах. По завершении проверки будут также представлены окончательные выводы.

Ход проверки и исполнение поручения находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

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