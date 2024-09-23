Понедельник, 23 сентября, 2024

Бастрыкин поручил провести проверку из-за угроз и насилия в отношении журналистов в Рязани

Автор: Валерия Мединская

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Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту совершения противоправных действий в отношении журналистов в Рязанской области. Об этом сообщает информмционный центр ведомства.

В программе Андрея Малахова на телеканале Россия 1 сообщили, что в Рязани в отношении журналистов при осуществлении ими своей профессиональной деятельности было применено насилие, а также высказывались угрозы причинения вреда здоровью.

Председателю следственного управления СК РФ по региону Владимиру Никешкину поручено проверить эту информацию. В центральный аппарат Следкома он представит доклад.

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