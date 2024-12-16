Баскетбольный клуб «Рязань» на своей площадке дважды обыграл главного конкурента

В прошедшие выходные, 14 и 15 декабря, в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа. Наша дружина принимала в родных пенатах своего главного в последние годы конкурента в борьбе за лидерство команду Брянска (с нынешнего сезона она называется «Десна-2»).

БК «РЯЗАНЬ» – «ДЕСНА-2» – 82:64 (18:17, 22:10, 18:21, 24:16)

БК «Рязань»: Князев (20), Буданов (9), Карпачев (24), Хамитов (17 + 11 подборов), Анохин (6) – старт, Сидоров (5), Найберт (1), Николаев (0). Савельев, Антонов.

«Десна-2» (Брянская область): Поляков (4), В. Чернов (6), Назаров (6), Щербинский (10), Власов (3) – старт, Кореньков (9), Апсит (6), Ефимов (0), Бырдин (14 + 13 подборов), Якушев (6), Алешин (0).

Судьи: Пчельников (Воронеж), Каятский (Мичуринск).

14 декабря. Рязань. Дворец детского творчества. 150 зрителей.



К первому очному противостоянию в сезоне претенденты на лидерство в чемпионате ЦФО подошли с примерно равными показателями. У «Десны-2» на одно поражение оказалось меньше, но турнирную таблицу все же возглавлял БК «Рязань», успевший провести на два поединка больше. И для того, чтобы сохранить лидирующее положение по итогам первого круга «зубрам» кровь из носа нужно было обыгрывать своего принципиального соперника в обоих матчах.



Уже в дебюте встречи гости совершили стремительный рывок, что вызвало определенное беспокойство. Однако подобное начало «зубров» не смутило, они оказались готовы к подобному повороту событий. Дмитрий Князев, как он любит, под звуки сирены забил трешку и первый период остался за нашей командой – 18:17. Сразу после возобновления игры гости выровняли положение, но хозяев было уже не остановить: на большой перерыв непримиримые соперники ушли при счете 40:27.



Отдохнув, брянцы вышли на площадку с явным намерением догнать беглеца, но хозяева тут же ответили ударом на удар. Завладев инициативой, они продолжили наращивать свое преимущество, и после очередного данка Михаила Карпачева оно выросло до 20 очков (57:37). Однако концовка периода осталась за гостями, которые, приложив немало усилий, до перерыва сумели сократить его вдвое. В начале заключительной четверти борьба разгорелась с новой силой. Гости вновь пустились в погоню и в какой-то момент соперников раздело всего семь баллов. В этот непростой момент инициативу на себя взял Роман Хамитов. Успевавший и в атаке, и в обороне он оформил свой очередной дабл-дабл (17 очков + 11 подборов).



До финальной сирены гости успели малость подкорректировать результат – 82:64, что, впрочем, никого не огорчило.

БК «РЯЗАНЬ» – «ДЕСНА-2» – 76:75 (12:21, 16:21, 18:16, 30:17)

БК «Рязань»: Князев (33), Буданов (10), Сидоров (6), Хамитов (16 + 11 подборов), Анохин (9) – старт, Савельев (0), Николаев (2), Найберт (0), Антонов (0).

«Десна-2» (Брянская область): В. Чернов (13), Апсит (5), Назаров (5), Щербинский (16 + 11 подборов), Власов (5) – старт, Поляков (3), Кореньков (6), Бырдин (10), Якушев (8), Алешин (4).

Судьи: Пчельников (Воронеж), Каятский (Мичуринск).

15 декабря. Рязань. Дворец детского творчества. 100 зрителей.

Как уже нередко случалось в текущем сезоне, повторный поединок сложился для нашей команды гораздо сложнее. Вновь сказалось отсутствие форварда Михаила Карпачева, здорово проведшего первую встречу.

В дебюте хозяева обозначили свое лидерство (5:4), но после этого дело как-то застопорилось, что позволило гостям стремительно «убежать» вперед. Лишь в концовке периода «зубры» малость пришли в себя, но этот игровой отрезок остался за соперником – 12:21. Мало что изменилось в расстановке сил на площадке и во второй четверти: брянцы наращивали свой отрыв, и наши парни до поры до времени поделать с этим ничего не могли. Ситуация складывалась таким образом, что для того, чтобы спасти эту встречу требовалось совершить настоящий спортивный подвиг.

И БК «Рязань», подгоняемый своими преданными болельщиками, сумел совершить, казалось бы, невозможное. В оставшееся время подопечные Константина Комлякова не только свели на нет разницу в девятнадцать очков, но и в валидольной концовке вырвали важную победу со счетом 76:75. Успех своей команде принес многоопытный капитан «зубров» Роман Хамитов. Во второй игре подряд он оформил дабл-дабл (16 очков + 11 подборов). После двойного успеха в противостоянии с главным конкурентом, баскетбольный клуб «Рязань» стал победителем первого круга чемпионата ЦФО