Банковский вклад: несколько критериев оптимального выбора

Сколько бы не зарабатывал каждый из нас, всегда хочется не только правильно потратить полученные средства, но и по возможности отложить часть денег и в перспективе получить с них определенный доход. Один из самых популярных и востребованных способов частных инвестиций — это банковские вклады. О том, как извлечь максимальную выгоду из сделанных накоплений с помощью надежных финансовых партнеров и пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Открыть счет и выиграть

Чтобы правильно выбрать банковский вклад, определитесь, с какой целью вы хотите его открыть. Возможно, вы копите деньги на определенную покупку, либо просто используете вклад, как некую подушку безопасности, если вдруг наступят трудные времена.

Если вы уже четко знаете, когда необходимо снять средства, деньги можно положить на срочный вклад. Они размещаются в банке на фиксированный период. Проценты по такому вкладу выше, чем по бессрочному. Но если снять деньги раньше, проценты по срочному вкладу значительно снижаются.

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А вот деньги с бессрочного вклада можно получить по требованию без перерасчёта процентов. Но и доход по ним минимален. С точки зрения банка ваше желание вернуть средства сродни изменениям погоды — нельзя точно предсказать, когда оно возникнет.

Если вы готовы периодически увеличивать сумму собственных сбережений, то банк предложит такому клиенту вклад с возможностью пополнения. Вы добавляете деньги на счёт, и они присоединяются к сумме, на которую начисляются проценты.

Сейчас все больше банков предлагают вклады с капитализацией. Проценты на сумму вклада начисляются ежемесячно или ежеквартально. Они приплюсовываются к сумме и уже в следующем месяце начисление осуществляется на увеличенную сумму. Доходность такого вклада весьиа высока, но деньги нельзя снять до обозначенного в договоре срока, иначе клиент потеряет свою прибыль.

Если вы собираетесь вложить деньги на длительный срок, в банке вам наверняка порекомендуют открыть накопительный счёт, который по своим функциям во многом дублирует бессрочный вклад, только предлагает более гибкие условия. Вы можете вносить и снимать деньги, когда захочется. На минимальный остаток ежемесячно будут начисляться проценты, которые добавляются к общей сумме, а, значить, в этом продукте также присутствует элемент капитализации. Доходность в данном случае может быть сопоставима с процентами по срочному вкладу.

Если рассматриваете возможность открыть вклад в валюте, то учтите, что ставки по ним существенно ниже рублевых, так как банки часто зарабатывают на том, что берут деньги у людей под низкий процент и дают ему же в кредит под высокий. А валютные займы сейчас — явление редкое.

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Вложения без страха и упрека

Специалисты не рекомендуют доверять средства банкам, о которых слышите впервые. Проверяйте лицензию, историю, основные финансовые показатели. Насторожить должны и подозрительно высокие проценты по вкладам: возможно, банк установил их, потому что не собирается возвращать деньги.

Чтобы не случилось с банком, куда вы вложили средства, помните, что вклады до 1,4 миллиона рублей страхуются государством, то есть деньги в пределах этой суммы вы получите в любом случае.

Если вы накопили больше, есть смысл разделить сбережения на порции, чтобы они не превышали страхового максимума, и отнести деньги в разные банки. Перечень банков, вклады в которых защищены, опубликован на сайте Агентства по страхованию вкладов.