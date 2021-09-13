Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал кредитов предпринимателям на сумму 21 млрд рублей

По итогам работы в первом полугодии 2021 года банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал кредитов предпринимателям на сумму более 21 млрд рублей. В топ 5 регионов-лидеров по кредитованию предпринимателей входят Ярославль, Воронеж, Курск, Тверь, Липецк.

Банк «Открытие» — один из самых быстро растущих игроков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность.

Основные принципы в работе банка с предпринимателями — комплексный и гибкий подход, индивидуальная модель обслуживания, предоставление широкого спектра высококачественных услуг, использование передовых технологий, высокая скорость принятия решений, глубокая клиентская аналитика для понимания потребностей клиента, а также удобная удаленная модель обслуживания. Есть у банка и собственные уникальные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям — программа «Open Academy», которая предоставляет бесплатный доступ к обучающим материалам о том, как правильно и грамотно вести бизнес.