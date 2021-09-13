Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал более 7 млрд рублей кредитов наличными

Банка «Открытие» выдал в регионах Центральной России в первом полугодии 2021 года выдал кредитов наличными на сумму свыше 7 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года запрос на кредиты наличными со стороны населения вырос в два раза. В топ 5 регионов- лидеров по количеству выданных кредитов наличными входят — Тверь, Смоленск, Воронеж, Белгород, Владимир.

Банк «Открытие» активно укрепляет свои позиции в сегменте розничного кредитования в регионах Центральной России. Спрос на кредиты наличными и кредитные карты банка за отчетный период остается стабильным высоким.

Особой популярностью пользуются виртуальные кредитные карты. С виртуальных кредитных карт, как и с обычного «пластика», можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты — Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении. За отчетный период было активированы более 12 тысяч кредитных карт в регионах Центральной России. Регионы лидеры по выдачи кредитных карт – Тверь, Белгород, Смоленск, Воронеж и Ярославль.