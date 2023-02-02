Банк «Открытие»: почти у половины россиян за последний год появились новые источники дохода

48% россиян сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода. Две третьи опрошенных оценили желаемый уровень доходов в 2023 году от 50 до 150 тыс рублей. Таковы результаты всероссийского опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Отвечая на открытый вопрос о новых источниках дохода, которые появились за последний год (можно было давать более одного варианта ответа), 35% сообщили о подработках, 12% о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, 6% заработали на инвестициях в ценные бумаги, еще 2% назвали другие источники дополнительного дохода. У 52% опрошенных за последний год не возникло новых источников дохода (в Южном федеральном округе этот показатель достигает 69%, тогда как на Дальнем Востоке только 44%).

17% респондентов за последний год сменили работу, 10% получили повышение. 9% заявили о потере работы. Почти у двух третей опрошенных (64%) профессиональный статус за последний год не изменился.

Россияне оценили уровень желаемых доходов в 2023 году. Для 2% будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц. 17% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 30-50 тысяч рублей, 42% — 50-100 тысяч рублей, 22% — 100-150 тысяч рублей, 8% — 150-200 тысяч рублей и еще 8% — свыше 200 тысяч рублей в месяц. При этом реальный уровень доходов соответствует желаемому только у 14% респондентов (на Дальнем Востоке у 18%, на Северном Кавказе у 7%).

*Опрос проводился 20-26 января банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.