Банк «Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard

С 1 по 31 декабря все держатели кредитных карт Opencard могут снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений.
Комиссия отменена в рамках новогодней акции «Наличные без комиссии» для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard.
Для участия в акции достаточно быть владельцем кредитной Opencard. Если карты ещё нет – ее можно успеть получить и активировать до 31 декабря.
Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.