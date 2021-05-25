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Вторник, 25 мая, 2021
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Банк «Открытие» открыл кредитную линию для ООО Санаторий «Солотча» в Рязанской области

7info7
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Банк «Открытие» предоставил кредитные средства ООО Санаторий «Солотча» по программе льготного кредитования Минэкономразвития. Финансовые средства компания направит на реконструкцию санатория и создания дополнительных рабочих мест, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов.

В планах компании ремонт действующих и введение в эксплуатацию новых номеров для проживания гостей, закупка водолечебного оборудования, криосаун и оборудования для реабилитации и кинезиотерапии. До конца 2021 года на базе санатория будет открыта уникальная для Центральной России грязелечебница.

Санаторий «Солотча» — крупнейший в Рязанской области лечебный и профилактический центр, который специализируется на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, нарушений обмена веществ, а также педиатрии. «Наше бизнес-партнерство с ООО Санаторий «Солотча» принесет пользу жителям и гостям Рязанской области. Горжусь, что банк причастен к этому социально-значимому проекту», — подчеркнул Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.

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