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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Банда ворвалась в дом архангельского бизнесмена Мухи и застрелила его жену

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Возбуждено уголовное дело в отношении банды из трех человек, которая ворвалась в частный дом и застрелили 58-летнюю женщину, сообщает РИА Новости.

По предварительной версии, женщина – супруга предпринимателя Е. Мухи, проживающего в деревне Кузьминская.

Сообщается, что убийцы открыли огонь по всем членам семьи. Женщина получила ранение и умерла на месте преступления.

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После этого злоумышленники пытались скрыться на автомобиле УАЗ Патриот. В итоге силовики задержали двоих жителей Московской и Саратовской областей в возрасте 33 и 36 лет.

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