Пятница, 10 марта, 2023
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Автора мема «Ты кому сигналишь, дядя?» попал в федеральный розыск

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Скандально известный уралец Игорь Новоселов объявлен в федеральный розыск, сообщил портал E1.RU.

Его разыскивают в связи с обвинением по уголовной статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В мае прошлого года патрульный экипаж остановил Новоселова, который был нетрезв. Полицейские составили протокол об отстранении его от управления автомобилем.

С осени прошлого года он четыре раза не приходил на заседания Березовского городского суда.

Екатеринбуржец получил широкую известность в 2013 году — после появления видеоролика «Ты кому сигналишь, дядя?». Тогда мужчина проколол ножом шины легковушке, с владельцем которой у него произошел дорожный конфликт.

В 2019 году Новоселов вышел из колонии, куда его отправили за нападение на таксиста. Он также попадал в криминальные сводки за угрозу убийством, похищение подростков, нападение на общественника Владимира Рудякова, мелкое хулиганств и конфликт в дежурной части.

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