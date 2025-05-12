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Происшествия

Автомобиль пытался въехать в толпу пешеходов в центре Рязани

Анастасия Мериакри

В центре Рязани автомобиль попытался въехать в толпу пешеходов. Об этом сообщает телеграм-канал «Усы Куракиной».

Происшествие произошло на улице Ленина. «Буханка» протаранила салон красоты. По данным канала, среди пешеходов была супруга главного редактора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова.

Официальная информация не поступала.

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