Автоэксперт Мосеев назвал 4 модели Kia, которые первыми вернутся в Россию

Южнокорейский автопроизводитель Kia на первом этапе возвращения на российский рынок, скорее всего, будет поставлять внедорожники по импорту. Об этом в беседе с aif.ru сообщил бывший президент РОАД Олег Мосеев.

Эксперт пояснил, что в зависимости от условий возвращения стратегия бренда может отличаться. В случае запуска полноценного производства в России — например, на площадках в Санкт-Петербурге или Калининграде — подход будет один. Если компания решит вернуться через импорт, то сценарий будет совсем другим.

По словам Мосеева, на первом этапе маловероятно появление на рынке массовых моделей вроде Hyundai Solaris или Kia Rio. Их поставки становятся невыгодными из-за утилизационного сбора, который значительно увеличивает себестоимость.

«Скорее всего, начнут с внедорожников — от среднего класса и выше. Это могут быть такие модели, как Kia Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие», — отметил он. Реклама

Ранее стало известно, что компания Kia зарегистрировала в России новые товарные знаки, что может свидетельствовать о подготовке к возобновлению деятельности.