Вторник, 9 января, 2024
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Автобус с детьми разбился на «трассе смерти» в Вологодской области

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Днем в понедельник на 49-м километре трассы «Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола» в Шекснинском районе в аварию попал автобус с детьми, пишет «Вологда-поиск».

В полиции уточнили, что в микроавтобус «Газель» врезался попутный «Форд Фокус». Кроме того, иномарка столкнулась с автомобилями «Тойота» и «Рено Логан».

Известно, что автобус перевозил 12 детей и двух сопровождающих из Вологды. Они не пострадали.

Детей забрал другой автобус, все доехали до Шексны в сопровождении патрульного автомобиля ГИБДД.

Издание назвало дорогу, на которой произошло ДТП, «трассой смерти».

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