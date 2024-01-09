Автобус с детьми разбился на «трассе смерти» в Вологодской области

Днем в понедельник на 49-м километре трассы «Вологда-Тихвин-Р-21 «Кола» в Шекснинском районе в аварию попал автобус с детьми, пишет «Вологда-поиск».

В полиции уточнили, что в микроавтобус «Газель» врезался попутный «Форд Фокус». Кроме того, иномарка столкнулась с автомобилями «Тойота» и «Рено Логан».

Известно, что автобус перевозил 12 детей и двух сопровождающих из Вологды. Они не пострадали.

Детей забрал другой автобус, все доехали до Шексны в сопровождении патрульного автомобиля ГИБДД.

Издание назвало дорогу, на которой произошло ДТП, «трассой смерти».