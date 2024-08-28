Среда, 28 августа, 2024

Август на Русской равнине: засуха, температурный стресс и природные пожары

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от LipikStockMedia на Freepik

Август неожиданно напоминает июль: на Русской равнине установилась сухая и аномально тёплая погода, что уже привело к природным пожарам в Черноземье. В Москве в последние дни было теплее, чем на востоке Крыма, пишут «Метеовести».

Прошедший день стал самым жарким с начала месяца — на метеостанции ВДНХ температура поднялась до +29°C. В подмосковных Красногорске, Зарайске и Кашире столбики термометров перевалили за 30°C. Тем временем, деревья в мегаполисе стремительно желтеют, и причина этому не осень, а температурный стресс.

Ситуацию усугубляет засуха. В августе хорошее увлажнение наблюдалось только на крайнем западе и востоке Русской равнины, тогда как в большинстве районов осадков выпало лишь треть от нормы. Дефицит осадков сформировался в основном за последние две недели под влиянием антициклона, который уже долгое время доминирует над Европейской Россией, создавая малую облачность и сухую погоду.

Однако не все регионы остаются в зоне антициклона. На крайнем юге и севере региона влияние циклонов привело к дождям. Северный циклон, в частности, вызвал сильные ветры на Кольском полуострове, где в Мурманске они достигали скорости 20 м/с, а шторм бушевал 9 часов. Этот же циклон вызвал ливни в Белоруссии, затопив улицы Минска и нарушив работу общественного транспорта.

Сегодня облачность от этого циклона сконцентрируется на севере и северо-востоке Русской равнины, где в предгорьях Урала ожидаются сильные осадки, возможно, превысившие треть месячной нормы. Дальше вглубь региона ненастье не пропустит антициклон, который продолжит доминировать над Европейской Россией, усиливая свою власть благодаря свежим воздушным массам.

В Воронеже солнечная и сухая погода сохранится до начала сентября, а в условиях 30-градусной жары повышенный риск пожаров остаётся. В Москве ближайшие дни будут без дождей, но свежий воздух принесёт небольшое понижение температуры до +25…+27°C. Тем не менее, с началом осени жара снова усилится, и в понедельник в столице ожидается повышение температуры до +29°C.

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