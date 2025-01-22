Астрономы зафиксировали «жутковатый» чёрный выброс на Солнце

Чёрный выброс произошёл на Солнце, сообщает вечером 22 января Лаборатория солнечной астрономии.

— Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде, — говорится в сообщении.

В центре солнечного диска появилась и была частично выброшена в космос призрачная структура чёрного цвета.

Учёные опубликовали видео и объяснили произошедшее. Сообщается, что такой цвет может дать нейтральный водород, практически полностью поглощающий коротковолновое излучение. Предположительно, во время вспышки звезда выбросила холодный протуберанец, состоящий из этого химического элемента.

Реклама

Через три часа протуберанец оказался полностью рассеян, но в течение этого времени «жило и растекалось по магнитным линиям чёрное облако плазмы».