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Фото: xras.ru
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Астрономы зафиксировали «жутковатый» чёрный выброс на Солнце

Алексей Самохин

Чёрный выброс произошёл на Солнце, сообщает вечером 22 января Лаборатория солнечной астрономии. 

— Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде, — говорится в сообщении.

В центре солнечного диска появилась и была частично выброшена в космос призрачная структура чёрного цвета. 

Учёные опубликовали видео и объяснили произошедшее. Сообщается, что такой цвет может дать нейтральный водород, практически полностью поглощающий коротковолновое излучение. Предположительно, во время вспышки звезда выбросила холодный протуберанец, состоящий из этого химического элемента. 

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Через три часа протуберанец оказался полностью рассеян, но в течение этого времени «жило и растекалось по магнитным линиям чёрное облако плазмы».

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© Информационное агентство 7info

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