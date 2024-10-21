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Астрологи перечислили знаки, под которыми рождаются маньяки, изуверы и серийные убийцы

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Валерия Мединская
Изображение от Freepik

Астрологи вычислили, представители каких знаков зодиака могут чаще всего становятся маньяками, изуверами и серийными убийцами. Три знака зодиакального круга отличаются особенной неуравновешенностью и предельной жестокостью. Именно под этими знаками родились жесточайшие преступники в мировой истории.

Самый «популярный» в преступной среде астрологический знак – Рак. Раки вспыльчивы и агрессивны. В порыве ярости и ревности они способны на страшные вещи. Под знаком Рака родился Томми Линн Селлс, лишивший жизни как минимум 70 человек.

Склонностью к садизму отличает Скорпионов. Зачастую со своими внутренними демонами им тяжело мириться, и порой злоба вырывается у представителей этого знака наружу. Скорпионом был один из самых жестоких убий и насильников Леонардо Лейк.

Неуравновешенная психика, изощрённость и мстительность свойственны Стрельцам. Под знаком Стрельца родился серийный маньяк Тед Банди. По разным версиям, от его рук в муках погибли от 30 до 100 человек.

Отметим, что связь даты рождения и склонность к насилию научно не доказаны. Астрологи, как правило, делают свои выводы на основе совпадений и общих типичных черт, присущих знакам. На становление личности маньяка влияет множество факторов, среди которых гороскоп далеко не на первом месте.

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