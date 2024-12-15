Астрологи перечислили самые неудачные дни 2025 года

Каждый год несёт в себе набор как удачных, так и неудачных дней. Удачные идеально проходят для принятия серьёзных решений, подписания важных документов, проведения встреч. В неудачные астрологи советуют быть осторожными со словами, действиями, бумагами.

В 2025 году сразу несколько дней несут для людей опасность. Что это за дни? Их перечисляет издание EAOmedia.

Так, к неудачным дням 2025 года астрологи отнесли дни солнечных и лунных затмений. Всё дело в том, что энергетика пространства в эти периоды становится неблагоприятной и даже опасной. Лунные затмения произойдут 14 марта, 7 сентября, солнечные — 29 марта и 21 сентября.

Неблагоприятными по энергетике становятся пятницы, которые выпадают на 13-е число месяца. В 2025 году такая дата придётся на июнь. Звёздные провидцы в этот день советуют соблюдать меры безопасности. Защитите себя всеми возможными методами!

Неприятностей добавят планеты, которые переходят в ретроградное движение. Влияние небесных тел в обратном положении способно усложнить жизнь. Многие дела придётся поставить на паузу, в какие-то моменты будет ощущаться сильное торможение, на которое невозможно будет повлиять.

В ретроградное движение будет заходить Меркурий 15 марта, 18 июля и 9 ноября. С 1 января продолжится ретроградность Марса. Венера развернётся из прямого положения 2 марта, Юпитер начнет ретроградное движение 1 января и 11 ноября.

13 июля из прямого в ретроградное положение выйдет Сатурн. Начнёт своё ретрогрвдное движение Нептун 4 июля, а Плутон — 4 мая.