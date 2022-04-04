Астрологи назвали три самых невезучих знака зодиака

Астрологи вычислили, представителям каких знаков зодиака ни в коем случае нельзя полагаться на фортуну. Удача буквально обходить этих людей стороной: они точно никогда не выиграют в лотерею, не найдут деньги на улице и не вытянут счастливый билет на экзамене. Кроме того, неудачливость представителей трёх знаков проецируется и на их личную жизнь и карьеру.

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Во-первых, речь идёт о Весах. Ещё с детства эти представители зодиакального круга обращают внимание на то, что удача редко поворачивается к ним лицом. Как правило, всего им приходится добиваться своим трудом. Не стоит также надеяться на помощь близких: вряд ли от неё будет какая-либо польза.

Во-вторых, удача не светит Ракам. Они настолько привыкли, что фортуна отворачивается от них в самых ответственный момент, что редкие случаи везения они воспринимают с опасением. В любви этим представителям водной стихии тоже почти не везёт. Чтобы найти вторую половинку, им приходится находиться в долгом поиске.

В-третьих, неудачливым знаком считается знак Козерога. Козерги – очень доверчивы и добры, поэтому часто их обманывают. Они могут годами строить карьеру, но в результате, так и не получат повышение. Всё негладко и в отношениях с партнёрами: Козерогов часто обманывают, предают и бросают, сообщает Пятый канал.