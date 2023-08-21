Понедельник, 21 августа, 2023
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Астролог Володина рассказала, на кого благоприятно повлияет квиконс Солнца с Плутоном

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Фото с сайта pixabay.com, автор DeSa81

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на понедельник, 21 августа. Этот день ознаменован очень серьёзным аспектом, который окажет влияние на тысячи россиян.

Квиконс Солнца с Плутоном помогает воспитывать волю и влиять на массы. Это аспект одиночек, которые не терпят ни малейшего на себя давления, сообщает астролог

— Если в вашем окружении есть такой человек, попробуйте поучиться у него отстаивать свои желания, — советует Володина.

Если подобного персонажа нет — берите любой пример человека, который сделал себя сам. Что помогло ему или ей прийти к успеху? Что из этого я могу использовать в своей жизни?

Квиконсом называется расстояние в 150 градусов между планетами в натальной карте. Это минорный аспект, который оказывает влияние на черты характера и поведение человека.

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