Пятница, 23 сентября, 2022
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Астролог Володина предрекла два важных переломных момента в текущей политической обстановке

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Популярный астролог Василиса Володина взглянула на ситуацию в текущей политической обстановке через призму небесных светил. Прогнозы на ближайшее будущее она опубликовала в своём личном блоге.

Володина убеждена: уже в ближайшее время в текущей обстановке наступит первый переломный и очень важный момент (конец октября – начало ноября). По её словам, это будет поистине исторический день. От детальных прогнозов ситуации Володина решила воздержаться, чтобы в период высокого эмоционального напряжения информация не трактовалась искажённо.

Второй переломный момент связан с весной 2023 года. Как отметила Василиса Володина, происходящие в это время события повернут политическую повестку в более жёсткую сторону.

– Весна 2023 года является прологом ещё более важных мировых изменений 2025-2026 года. Мир вокруг, привычный нам, трещит по швам, – заявила астролог.

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