Астролог Володина предрекла два важных переломных момента в текущей политической обстановке

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Популярный астролог Василиса Володина взглянула на ситуацию в текущей политической обстановке через призму небесных светил. Прогнозы на ближайшее будущее она опубликовала в своём личном блоге.

Володина убеждена: уже в ближайшее время в текущей обстановке наступит первый переломный и очень важный момент (конец октября – начало ноября). По её словам, это будет поистине исторический день. От детальных прогнозов ситуации Володина решила воздержаться, чтобы в период высокого эмоционального напряжения информация не трактовалась искажённо.

Второй переломный момент связан с весной 2023 года. Как отметила Василиса Володина, происходящие в это время события повернут политическую повестку в более жёсткую сторону.