Среда, 6 ноября, 2024
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Астролог Василиса Володина сделала прогноз на президентство Трампа

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Валерия Мединская
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Новым президентом США становится Дональд Трамп, таковы результаты голосования. «Старый» новый глава государства возвращается в президентское кресло спустя несколько лет. Популярный астролог Василиса Володина сделала прогноз на будущее президентство Трампа в своём telegram-канале.

Володина обратила внимание: у двух главных лидеров президентской гонки Дональда Трампа и Камалы Харрис гороскопы показывали равенство шансов на победу почти до конца. Вместе с тем с учётом гороскопа самих штатов, после избрания нового президента в стране должен начаться абсолютно новый этап развития.

— Значит, мы увидим совсем скоро нового Дональда Трампа с новыми решениями и новой программой курса развития страны, — полагает астролог.

Она уверена: «Дональд-2024» будет разительно отличаться от «Дональда-2016». Вместе с тем ближайшие недели в жизни Трампа будут крайне тревожными: в США будет возникать много попыток оспорить его победу. Её фактически попытаются «вырвать».

Кроме того, остаётся высоким риск покушений на Дональда Трампа. До конца 2025 года ему стоит быть крайне осторожным в вопросам безопасности, уверена Володина.

— Особенно май 2025 года в этом смысле выглядит непростым, — предполагает она.

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