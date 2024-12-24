Астролог Пушнова предупредила, что январь 2025 года будет крайне беспокойным

Январь 2025 года ожидается напряженным, с повышенным эмоциональным фоном. Этот период окажется очень контрастным: он будет сочетать в себе милосердие и духовность с негативными событиями, сообщила астролог Ольга Пушнова. Её прогноз публикует сайт smotrim.ru.

Начало месяца будет отмечено деструктивным аспектом Марса и Плутона, требующим особой осторожности из-за риска военных конфликтов, пожаров, терактов и стихийных бедствий. Астролог подчеркивает, что карта новолуния 31 декабря 2024 года указывает на конфликтный период с военной угрозой и опасными происшествиями, а первая неделя января будет особенно напряженной, Астролог рекомендует избегать толп людей.

В январе произойдет ряд астрологических событий, влияющих на характер месяца. 3 января Венера перейдёт в Рыбы, что усилит чувственность, сострадание и отзывчивость, но также может привести к непрактичности и идеализации. 6 января Марс вернётся в Рак, обостряя различные конфликты. В то же время, Меркурий наберёт скорость, завершив ретроградное движение, что облегчит торговлю и коммуникации.

8 января Меркурий зайдёт в Козерог, делая ментальную сферу более практичной и прагматичной, уменьшая пафос в публичных выступлениях. Солнце в Козероге до 19 января усилит эту тенденцию. Однако 6 января Меркурий вступит в деструктивное взаимодействие с Нептуном, что может привести к лжи, манипуляциям и сокрытию фактов.

При этом в середине и конце января аспекты Меркурия станут более гармоничными, способствуя деловым встречам и работе с документами. 23-24 января негативное взаимодействие Меркурия с Марсом может спровоцировать конфликты и споры.

28 января Меркурий перейдёт в Водолей, что сделает общение более свободным и оригинальным. Однако, соединение Меркурия с Плутоном в Водолее может привести к усилению информационного давления и активизации кризисных и криминальных тем в информационном пространстве, вызывая беспокойство в обществе.

Полнолуние 14 января, проходящее с участием Марса, усилит агрессивность и эмоциональную напряженность, способствуя проявлению грубости и склонности к насилию. Астролог отмечает, что в новостной повестке могут преобладать криминальные, военные и спортивные темы. Вблизи даты полнолуния необходимо проявлять повышенную осторожность в отношении всего, что может создать угрозу насилия.

С 29 января лунные узлы перейдут в знаки Девы и Рыб, что имеет кармический характер и связано с затмениями. Эта тенденция призывает к получению нового опыта, связанного с верой, духовностью и отказом от материальной выгоды. Также 29 января произойдёт Новолуние в Водолее, которое окажет существенное влияние на следующий месяц. 30 января Уран станет директным, что активизирует отложенные ранее нововведения, особенно в экономической и продовольственной сферах. Разворот планеты революционных изменений будет способствовать глобальным переменам.